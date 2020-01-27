Россия нашла замену проблемному Boeing

Российская авиакомпания Utair, занимающая шестое место в стране по объему перевозок, нашла замену проблемному Boeing 737 MAX, эксплуатация которого запрещена по всему миру после двух катастроф. Об этом в понедельник, 27 января, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Utair имела заказы на 28 самолетов 737 MAX, из них шесть должны были поставить за последние два года: три в 2019 году и еще три в 2020-м. Теперь им пришлось искать замену, говорят в руководстве компании. Частично ею станет предыдущая модификация модели 737 — 737 NG. Однако замещать все не поставленные самолеты перевозчик не планирует, поскольку цена на 737 NG в условиях проблем 737 MAX выросла.
Всего российские авиакомпании заказали 74 Boeing 737 MAX. Только S7 Airlines успела получить два лайнера до запрета на эксплуатацию. Все они не ожидают поставок в 2020 году, поскольку получение разрешения на эксплуатацию сначала от американских, а затем от российских авиационных властей займет слишком много времени.
В августе прошлого года стало известно о судебном иске, который российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» подала к Boeing. Поводом стали сорвавшиеся поставки 35 самолетов. Истец требует возврата уплаченных денег и компенсации упущенной выгоды.
Полеты Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Причиной аварий были признаны технические недостатки модели.