Директор Натальи Андрейченко раскрыл новые детали исчезновения актрисы

Директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев раскрыл новые детали ее исчезновения. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте актрисы.

В публикации говорится, что журналистам удалось дозвониться до сына артистки от первого мужа Максима Дунаевского. Дмитрий Шелл (мужчина взял фамилию отчима) ответил, что не знает о местонахождении матери.

К особняку знаменитости в Мексике отправили человека, который рассказал, что встретил в доме лишь помощника по хозяйству — тот также не видел Андрейченко. По его словам, он пришел на работу в понедельник, 27 января и заметил, что все машины находятся в гараже.

«Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками», — говорится в публикации. При этом уточняется, что в последние дни актриса могла чувствовать себя плохо из-за запуска трех проектов. Трунцев пояснил, что российский и американский номера звезды по-прежнему недоступны, и добавил, что в скором времени будут поданы заявления в посольство и в полицию, так как с момента пропажи прошли уже сутки.

Как передает РИА Новости, российское посольство в Мексике отреагировало на пропажу Андрейченко. По словам пресс-атташе посольства Евгения Ненашкина, близкие артистки пока не обращались в орган с заявлением об ее исчезновении. «Выясняем обстоятельства», — добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что актриса исчезла в Мексике и уже более суток не выходит на связь. В Instagram Андрейченко в предыдущих постах рассказывается о ее путешествии по Швейцарии. В предпоследней публикации, сделанной 26 января, утверждается, что «путешествие подошло к концу», поэтому артистка собирается домой.

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