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Депутаты российского города отказались от бизнес-класса

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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода отказались от полетов и поездок в бизнес-классе, а также от премиальных номеров в отелях во время командировок ради экономии бюджета, сообщается на сайте городского парламента.

На заседании 23 января парламентарии приняли положение о возмещении расходов на рабочие поездки. В нем говорилось о праве политиков на услуги и сервисы повышенной комфортности. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов с этим не согласился и наложил вето на решение.

27 января депутаты проголосовали за новый вариант документа, в котором говорилось, что они могут получить компенсацию только за транспорт уровня «эконом» и одноместный номер в гостинице. Если член думы работает постоянно, то ему также оплатят визу, регистрационные взносы и суточные. Дополнительные бюджетные средства на депутатские командировки выделяться не будут.

В сообщении подчеркивается, что новое положение основано на принципе равенства: рядовые депутаты наделяются тем же привилегиями, что и председатель, его заместители, главы комиссий. По итогам поездок политик должен отчитаться перед коллегами о достигнутых результатах.

«Отказ от расходов на рабочие поездки в размере одного миллиона рублей на год депутаты объяснили трудностями городского бюджета», — говорится в публикации.

К концу 2019 года дефицит бюджета Нижнего Новгорода составил 1,735 миллиарда рублей.

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