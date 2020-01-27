Россияне перешли с водки на вино — его продажи в 2019 году выросли, в то время как продажи водки сократились, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

Согласно им, продажи водки в 2019 году составили 71 миллион декалитров (один декалитр равняется 10 литрам), что на 0,6 процента меньше, чем в 2018-м.

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При этом продажи вина выросли на 1,9 процента — до 50,6 миллиона декалитров. Также увеличились показатели шампанских и игристых вин — на 0,4 процента, до 16,2 миллиона декалитров, и коньяка — на 4,4 процента, до 11,8 миллиона декалитров.

Всего по итогам 2019 года в России в розничной продаже реализовано 211,5 миллиона декалитров алкогольных напитков (без учета пива и пивных напитков). По сравнению с 2018 годом зафиксирован рост на 0,6 процента.

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