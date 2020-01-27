Врач восемь часов нес истекающую кровью роженицу в больницу и спас ей жизнь

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В индийском штате Одиша (Орисса) молодой врач и его ассистенты восемь часов несли носилки с пациенткой и спасли ей жизнь. Об этом сообщает Newsflare.

Радхешьям Джена (Radheshyam Jena) прибыл в удаленную горную деревню на юго-востоке Одиши, чтобы вакцинировать детей от полиомиелита. Он застал тяжелые роды, начавшиеся у одной из местных жительниц. Женщина была беременна двойней, но на свет появился только один ребенок. Из-за кровотечения ее состояние ухудшилось, и Джена понял, что роженице смогут помочь только в больнице.

До ближайшей больницы было около 30 километров по гористой местности, где нет дорог, которые подходят для машин скорой помощи. Женщину пришлось нести на носилках. Джене помогали шесть ассистентов и двое родственников роженицы.

Медики не смогли помочь второму ребенку, который оказался мертворожденным, но успели спасти женщину. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

В 2017 году сообщалось, что кемеровский фельдшер скорой помощи Алексей Жеглов девять часов пробирался к пострадавшему в отдаленную таежную деревню Медвежка, куда можно проехать только на транспорте повышенной проходимости. Он получил за это медаль «За честь и мужество».

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