Почтальон 10 дней пешком пробирался по тайге и принес 97 килограммов писем

Начальник почтового отделения из якутского поселка Сангар Афанасий Полятинский прошагал 350 километров, чтобы доставить в труднодоступные села 97 килограммов корреспонденции. Об этом пишет издание SakhaDay.

Трудности с доставкой возникли во время майского бездорожья, когда до удаленных сел невозможно добраться ни на автомобиле, ни на самолете. Единственный вездеход ремонтировали, поэтому Полятинский решил нести почту пешком. Он взял с собой рюкзак с письмами, ружье, а также запасные штаны, свитер и носки.

«Первые 30 километров я шел через реку, по колено в воде», — вспоминает почтальон. Во время переправы усилился ветер и начался сильный снегопад. Мужчине пришлось пережидать бурю во временной постройке из досок и целлофана с печкой внутри, которую поставили охотники. Затем он продолжил путь.

Чтобы обойти десять сел, Полятинскому понадобилось десять дней. По его словам, за это время он только два раза спал в кровати. Иногда его подвозили на тракторе или УАЗе, но дальше приходилось идти самому. «Кругом лес, озера, ручьи, болота, пески — чего только у нас нет, — рассказывает почтальон. — С собой палка пятиметровая обязательно, с ней в болотах не утонешь». По дороге ему попадались свежие следы медведя, а однажды он провалился сквозь лед и промок.

О походе Полятинского стало известно после публикации на сайте «Гордость России», который рассказывает о выдающихся поступках, которые совершают россияне.

В 2017 году сообщалось, что кемеровский фельдшер скорой помощи Алексей Жеглов девять часов пробирался к пострадавшему в отдаленную таежную деревню Медвежка, куда можно проехать только на транспорте повышенной проходимости. Он получил за это медаль «За честь и мужество».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!