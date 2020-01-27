Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали в результате обстрела реактивными снарядами «зеленой зоны» и посольства США в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.

По его данным, ранения получили по меньшей мере три человека, их национальность еще не установлена. Сейчас вертолеты работают над эвакуацией людей, которые находятся в здании американского посольства.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что нападение на дипмиссии наносит ущерб высшим интересам страны и ее отношениям с другими государствами. Он призвал защищать все дипломатические миссии и предпринимать все необходимые для этого меры.

Вечером 26 января пять ракет ударили по «зеленой зоне», одна из которых попала в ресторан в здании посольства США. По предварительной информации, жертв нет.

24 января в Багдаде прошли массовые протесты против присутствия США в Ираке. К демонстрации и выводу американских войск из страны призвал шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр.

Митинги против присутствия США последовали на фоне убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде в ночь на 3 января. Парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Однако Вашингтон отказался и пригрозил ввести ответные меры в случае исполнения этого решения, в частности заблокировать доступ к нефтяному счету Ирака и урезать военную помощь.

Заместитель командующего силами возглавляемой США военной коалиции Алексус Гринкевич заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака существует опасность восстановления сил террористов в стране, поскольку на них не будут оказывать давление. Однако коалиция временно приостановила антитеррористические операции, поставив в приоритет безопасность военных.

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