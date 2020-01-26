По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар

Пять реактивных снарядов упали вечером в воскресенье, 26 января, недалеко от «зеленой зоны» в Багдаде, где находится посольство США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Информации о пострадавших не поступало. Американские источники подтвердили телеканалу, что несколько снарядов попали в здание посольства США.

По данным Agence France-Presse, в «зеленой зоне» упали пять ракет. Там находятся правительственные учреждения и посольства, в том числе и США.

За последний месяц американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Позже стало известно, что приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день после гибели военного, 4 января, в «зеленой зоне» взорвались два снаряда, а 21 января еще несколько снарядов упали близ дипмиссии США.

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