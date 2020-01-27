Раскрыты подробности атаки на американское посольство в Багдаде

Один человек был ранен в результате атаки на американское посольство в Багдаде. Подробности происшествия раскрыли сотрудники дипмиссии, передает Associated Press.
Источники не прокомментировали, насколько тяжело ранен потерпевший. Ничего не известно и о его национальности. Отмечается, что ракета врезалась в ресторан в здании посольства.
Ранее сообщалось, что ранения получили по меньшей мере три человека, их национальность еще не установлена. Вертолеты эвакуировали людей, находящихся в здании американского посольства.
Вечером 26 января пять ракет ударили по «зеленой зоне», одна из которых попала в ресторан в здании посольства США. Это произошло после того, как в Багдаде прошли массовые протесты против присутствия американцев в Ираке. К демонстрации и выводу американских войск из страны призвал шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр.