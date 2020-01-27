Двое мужчин помылись во время поездки на мотоцикле и получили штраф

Полиция оштрафовала двух жителей Вьетнама после того, как в интернете было опубликовано видео, на котором они моются во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщает издание ABC News.

На записи видно, как двое сидящих на мотоцикле мужчин без рубашек, шлемов и защитной одежды намыливают и моют головы. Пассажир кувшином черпает воду из ведра, которое стоит между ним и водителем, и льет ее на голову себе и своему другу. Водитель мотоцикла держит между ног упаковку пива.

Видео стало вирусным и вызвало критику со стороны пользователей соцсетей. Позже оно привлекло внимание полиции, которая выследила мужчин по регистрационному номеру мотоцикла. Водитель и пассажир получили штраф в размере 1,8 миллиона вьетнамских донгов (4,8 тысячи рублей) за ряд нарушений правил дорожного движения, включая вождение мотоцикла без водительских прав, шлемов и зеркала заднего вида.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Так спасли мотоциклиста, который спрятался от полицейских в джунглях и заблудился. Его нашли спустя 13 дней на расстоянии пяти километров от брошенного мотоцикла. За все это время он съел только шесть момбинов — напоминающих сливы плодов, которые росли в джунглях.

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