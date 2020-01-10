Олень сбил мчащегося на мотоцикле гонщика и попал на видео

На соревнованиях по эндуро-кроссу в американском городе Колумбус, штат Техас, олень сбил с мотоцикла мчащегося конкурсанта. Инцидент попал на видео и заинтересовал издание Daily Mail.

В ноябре 2019 года 27-летний Уэсли Гастин принимал участие в мотогонке. За ним следовал его друг, 27-летний гонщик Джастин Берд, который снимал заезд на камеру GoPro. На кадрах видно, как Гастин едет по бездорожью, когда на него из кустов выпрыгивает олень. Зверь сбивает участника с мотоцикла, несколько раз переворачивается и убегает прочь.

Гастин поспешно поднялся на ноги и огляделся. К нему на подмогу подъехал еще один мотоциклист. «Я был шокирован, — поделился эмоциями Берд. — То, что вы видите на видео, в реальной жизни воспринималось совсем иначе». Медики осмотрели Гастина и обнаружили у него легкое сотрясение мозга, травму позвоночника, синяки и ссадины. О его текущем состоянии информации нет.

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