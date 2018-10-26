Возбужденный олень забодал девочку в городском парке

В лондонском парке Буши олень напал на семилетнюю девочку и ранил ее. Об этом сообщает издание The Independent.

По рассказам очевидцев, ребенок пришел в парк со взрослыми. Они проигнорировали предупреждающие знаки и приблизились к дикому оленю, чтобы сфотографировать его. Животное ударило девочку рогами и пронзило ей бедро.

Медики, прибывшие на место происшествия на вертолете, оказали пострадавшей первую помощь. Затем ее доставили в больницу на скорой помощи.

Нападение произошло в разгар брачного периода оленей, когда самцы устраивают поединки между собой за право спаривания. В это время они особенно агрессивны.

Парк Буши занимает 446 гектаров на юго-западе столицы Великобритании. Олени населяют его по меньшей мере со времен короля Генриха VIII, который правил Англией в первой половине XVI века и использовал парк Буши для охоты.

В 2016 году сообщалось, что охотник из американского штата Орегон напоролся на рога убитого им лося и получил тяжелую травму. Прибывший на место происшествия вертолет доставил пострадавшего в больницу.

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