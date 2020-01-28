Назван самый депрессивный город России для путешествий

Норильск завоевал звание самого депрессивного города России для путешествий. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса путешествий Tvil.ru.

Согласно проведенному в социальных сетях опросу, 25,9 процента туристов считают Норильск наиболее угнетающим населенным пунктом.

На втором месте рейтинга оказалась Москва, за которую проголосовали 23,5 процента респондентов. За ней последовал Челябинск (17 процентов) и Череповец (11,6 процента).

Кроме того, в список попали Саратов (5,4), Брянск (5,4), Пермь (4,5), Волгоград (3,6), Уфа (2,7) и Красноярск (0,9).

В декабре агентство Zoom Market провело опрос в 25 крупнейших городах страны и выяснило, что чаще всего от депрессивных состояний в России страдают жители Норильска, Перми и Саратова. Москва заняла в рейтинге 18-е место, Санкт-Петербург — 10-е. Наименьшее число грустных жителей обнаружилось в Симферополе.

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