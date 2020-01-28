Новым Доктором Кто стала чернокожая женщина

Одно из воплощений главного персонажа в сериале «Доктор Кто» сыграла актриса Джо Мартин. Она стала первой чернокожей женщиной, исполнившей роль Доктора, сообщает CNET.

По сюжету, Мартин играет Руфь Клейтон, которая изначально представляется зрителям как экскурсовод из города Глостер. Позже выясняется, что Клейтон владеет «ТАРДИС», машиной Доктора для путешествий во времени и пространстве. Клейтон признается главной героине в исполнении Джоди Уиттакер, что они — одно существо.

— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 27 января 2020, 21:32

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Уиттакер сыграла 13-го Доктора, впервые появившись в 11-м сезоне сериала. Она стала первой женщиной, сыгравшей культового персонажа стартовавшего в 1963 году фантастического сериала, до нее эту роль исполнял Питер Капальди. В январе вышел 12-й сезон. «Доктор Кто» — самый продолжительный в мире научно-фантастический сериал в мире.

Джо Мартин также снялась в фильме «Бэтмен: Начало» и сериале «Дрянь».

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