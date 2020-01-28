Собака прокусила лицо российской школьнице

В поселке Боровский под Тюменью собака прокусила лицо 10-летней школьнице. Об этом анонимный пользователь рассказал в сообществе «Наш Столичный. Тюменский район» во «ВКонтакте».

Согласно публикации, нападение собаки произошло около дома №34 по улице Островского. Девочка каталась на качелях с другом, когда к ним подбежала собака и начала рычать. Мальчик успел залезть на забор, а школьница «побоялась бежать, повернулась» и собака укусила ее.

На опубликованной фотографии видно, что у девочки есть рана над губой, а также гематома под левым глазом. Девочку доставили в тюменскую больницу №2, ей зашили рану и оказали помощь. Ей рекомендовано амбулаторное посещение хирурга.

В администрации Тюменского района URA.RU сообщили, что разыскивают родителей девочки, чтобы выяснить подробности происшествия. Чтобы найти собаку, надо выяснить, бродячая она или нет, после чего принимать меры, пояснили в администрации.

Ранее в Ленском районе Якутии более десятка собак напали на 8-летнего школьника, когда он возвращался домой с учебы. У школьника диагностировали множественные раны головы, туловища, рук и ног. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет.

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