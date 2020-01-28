Финалисты олимпиады «Я — профессионал» приняли участие в зимней школе по экономике

В рамках олимпиады «Я — профессионал» 28 января стартовала зимняя экономическая школа Сбербанка и НИУ ВШЭ, участниками которой стали 132 студента из 37 регионов страны. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

Школа проводится уже в третий раз и завершится 30 января. Заявки на участие подали в этом году 759 человек, однако одобрены из них были только 20 процентов. Организаторы отмечают, что молодые специалисты смогут узнать об актуальных вызовах отрасли, познакомиться с единомышленниками со всей страны и пообщаться с опытными специалистами-практиками.

«Мы рады видеть среди сотрудников Сбербанка дипломантов олимпиады "Я – профессионал" не из-за того, что они уже достигли впечатляющих результатов и показали свои знания на самих соревнованиях, а потому, что они готовы быстро адаптироваться к новым трендам и изменениям в экономической сфере», — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на мероприятии с приветственной речью.

Как отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, олимпиада ежегодно привлекает «огромное количество целеустремленных и инициативных молодых людей». Он также добавил, что у участников зимней школы есть отличный шанс получить стажировку уже сейчас.

24 января сообщалось, что в финале олимпиады «Я — профессионал» примут участие более 27 тысяч студентов из более 600 вузов России, заключительный этап состязаний стартовал 25 января. Испытания по 68 направлениям олимпиады будут проходить в течение полутора месяцев. Лучших определят весной, уточняется в сообщении.

Для дипломатов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Кроме того, они смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалистов наградят премиями от 100 до 300 тысяч рублей.

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования.

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