Определилось число участников олимпиады «Я — профессионал»

Более 27 тысяч участников олимпиады «Я — профессионал» прошли в заключительный очный этап, очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России. Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 30 декабря.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, лидером по числу прошедших в заключительный этап студентов в этом году стало направление «Лечебное дело и педиатрия». Больше всего участников, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов Высшей школы экономики, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В конце января начнутся зимние школы, где ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры для участников состязания.

Победителей третьего сезона олимпиады определят весной. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Для медалистов предусмотрены премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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