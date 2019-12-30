Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россия и Украина примирились ради газа
Опубликован список лучших сексуальных киносцен года
Россиянка пожаловалась на избившего ее до перелома костей черепа полицейского
Охотник принял сотрудника Росреестра за кабана и убил его
Шерон Стоун заблокировали в приложении для свиданий от российского производителя
ФАС возбудила дело против Booking.com
В Англии построят первый в мире деревянный стадион
В правительстве Украины опровергли желание расширить люстрационные списки
Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе
Россия подвела итоги года во внешней политике
Новости партнеров

Определилось число участников олимпиады «Я — профессионал»

Перейти в «Мою Ленту»

Более 27 тысяч участников олимпиады «Я — профессионал» прошли в заключительный очный этап, очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России. Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 30 декабря.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, лидером по числу прошедших в заключительный этап студентов в этом году стало направление «Лечебное дело и педиатрия». Больше всего участников, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов Высшей школы экономики, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В конце января начнутся зимние школы, где ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры для участников состязания.

Победителей третьего сезона олимпиады определят весной. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Для медалистов предусмотрены премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подведены итоги работы АНО «Россия — страна возможностей» за год
Почти 90 тысяч российских студентов захотели испытать себя
Российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал»
Другие материалы рубрики
Россия00:0428 декабря

«Люди разделились на тварей и нормальных»

Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
15:32Сегодня

Россиянка пожаловалась на избившего ее до перелома костей черепа полицейского

15:09Сегодня

Жители российского города пришли поесть в «Мечту» и провалились в подвал

14:39Сегодня

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

Россия00:0326 декабря

«Командир собрал отряд и предложил написать завещания»

20 лет назад российские войска осадили Грозный. Это было главное сражение второй чеченской войны
14:28Сегодня

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

14:01Сегодня

Россиянам спрогнозировали «красный» январь

13:36Сегодня

Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет

Россия00:0125 декабря

«Родня мужа пригрозила закопать»

Как женщины на Кавказе пытаются вернуть похищенных детей и терпят унижения
12:42Сегодня

Кремль прокомментировал предотвращение теракта в Петербурге

12:37Сегодня

В Кремле рассказали о непростых переговорах с Украиной по газу

11:52Сегодня

В России предложили новый вариант методики расчета средних зарплат врачей

Россия
Россиянка пожаловалась на избившего ее до перелома костей черепа полицейского
«Море разрушенных зданий, куча неубранных тел»
25 лет назад войска вошли в Грозный. Как началась самая страшная битва в истории новой России
Жители российского города пришли поесть в «Мечту» и провалились в подвал
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»
Страна запомнит это надолго: самые яркие и эпичные фразы 2019 года
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
«Люди разделились на тварей и нормальных»
Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Все материалы
Мир
Россия подвела итоги года во внешней политике
Этот безумный год
Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
Авиаудар США по Ираку сняли на видео
Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Ирландские террористы по ошибке убили своих соратников
Все материалы
Бывший СССР
В правительстве Украины опровергли желание расширить люстрационные списки
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Причастного к покушению на Захарченко освободили в рамках обмена
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Глава офиса Зеленского похвастался одобрением от американского посла
Владимир ЗеленскийНовые переменные
В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне
Все материалы
Экономика
Россия и Украина примирились ради газа
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Самую богатую женщину России потеряли
верская область. 29 августа 2017. Вид на участок федеральной автотрассы М11 "Москва – Санкт-Петербург".В ожидании прорыва
На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Со дна
Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
Россия и Украина не успели договориться по газу
Все материалы
Силовые структуры
Вербовщика террористов задержали на Дальнем Востоке
Самые громкие дела 2019-го года
Арест сенатора, дело Голунова и нападение на ФСБ
Готовивших новогодние теракты россиян задержали по наводке США
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовивших теракты на новогодние праздники россиян
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Двое россиян похитили 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Создавшего детей-мутантов ученого отправили в тюрьму
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Флагман Xiaomi получит мощнейшую зарядку
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Найден способ построить гигантский звездный двигатель
Все материалы
Спорт
Нурмагомедова оценили ниже Макгрегора
Уйти по-царски
Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
Отец Нурмагомедова отсоветовал Кадырову и Емельяненко драться
Анна Щербакова«Мы все немного в шоке»
Щербакова победила, Медведева отказалась выступать: чем запомнится чемпионат России
Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП
Плохой Санту
Сенсационное поражение «Сити» и разгром «Лестера» — главное в туре АПЛ
Футболист ударился о «бетонную» голову партнера и получил огромную гематому
Все материалы
Культура
Сюткин пообещал публично отомстить пошутившему про его возраст Шнурову
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Преемник Волчек отреагировал на свое назначение худруком «Современника»
Герман Греф«Кино дает нам опыт и учит жизни»
Герман Греф о своих любимых фильмах и будущем кино
Стало известно имя преемника Волчек
Пегги ГуЗасели в голове
Корейская хаус-звезда, замбийская поэтесса и вездесущая Lizzo: кто создал лучшие треки года
Боярского вновь поймали на нарушении ПДД
Все материалы
Интернет и СМИ
«Уральские пельмени» захотели получить 200 миллионов рублей от бывшего директора
Без границ
Фотографы весь год колесили по миру и рисковали жизнью ради хорошего кадра. Вот что из этого вышло
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Спящую в метро пьяную пару подняли на смех
Война на два фронта
 
Самый добрый мем уходящего года придал россиянам сил
Все материалы
Ценности
Самую красивую в мире женщину признали главной звездой Instagram
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
На одной руке Роналду заметили украшения на 50 миллионов рублей
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
Дочь Пескова рассказала о насмешках европейцев над внешностью россиянок
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Беременная плюс-сайз-модель попозировала обнаженной
Все материалы
Путешествия
ФАС возбудила дело против Booking.com
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Комфорт пассажиров верхних полок в российских поездах оказался под угрозой
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Пассажир круизного лайнера выпал за борт и бесследно исчез
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Россияне рассказали о самых странных желаниях в путешествиях
Все материалы
Из жизни
Женщина хотела снять трогательный момент из жизни дочери и запечатлела себя
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Укушенный пауком счел себя слишком мужественным для похода к врачу и умер
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
В России собака три месяца ждала у дороги своего хозяина и не дождалась
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Ядовитая змея часами сидела в работающей посудомоечной машине и выжила
Все материалы
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор
Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро
Составлен рейтинг инновационности автопроизводителей
В Москве угнали лимузин Сталина
УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах
Все материалы
Дом
В Англии построят первый в мире деревянный стадион
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Джигурда отказался продавать недвижимость за рубежом
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Россиянин поссорился с женой и сжег дом
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Многодетный россиянин купил квартиру у адвоката и тут же лишился ее
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Частные и иностранные компании задумали допустить к освоению Арктики
Десятки соцобъектов российского региона получат скоростной интернет
В Саратовской области выросло финансирование поддержки малого бизнеса
Все материалы