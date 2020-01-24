Определилось число финалистов олимпиады «Я — профессионал»

В финале олимпиады «Я — профессионал» примут участие более 27 тысяч студентов из более 600 вузов России, заключительный этап состязаний стартует 25 января. Об этом говорится в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 января.

«На очном этапе им предстоит решить практико-ориентированные задачи и показать будущим работодателям свои профессиональные способности. В числе разработчиков заданий есть компании, которые смогут предложить победителям возможность пройти у них стажировку», — рассказала руководитель проекта Валерия Касамара.

Испытания по 68 направлениям олимпиады будут проходить в течение полутора месяцев. Лучших определят весной, уточняется в сообщении.

Для дипломатов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Кроме того, они смогут пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалистов наградят премиями от 100 до 300 тысяч рублей.

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