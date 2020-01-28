Новое руководство ФНС продолжит внедрять современные технологии

Федеральная налоговая служба России (ФНС) продолжит внедрять современные технологии в налоговое администрирование, заявил руководитель ведомства России Даниил Егоров на очередном заседании Общественного совета при ФНС. Речь идет не только об электронных сервисах, но и выстраивании новой стратегии взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом, подчеркнул глава налогового ведомства страны.

«Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты», — отметил Даниил Егоров.

Яркий пример такого взаимодействия, по мнению нового главы ФНС — налоговый режим для самозанятых. Учет и расчет налогов ведут налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное взаимодействие через приложение. В перспективе, аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения, добавил Даниил Егоров.

Налоговая служба уже делает шаги в эту сторону. С 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Нововведение не только снизит нагрузку на бизнес, но и позволит сэкономить ресурсы налоговых органов, так как исчезнет необходимость в ежегодной камеральной проверке почти 1 миллион деклараций. При этом для сверки налоговый орган будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме налогов.

«За налогоплательщиком остается обязанность исчислить налог и уплатить так же, как и сейчас. Бюджеты региональные и местные будут получать доходы с той же периодичностью. По истечении налогового периода отчетность подавать не нужно. Налоговый орган проводит контрольный расчет и направляет его налогоплательщику, то есть фактически мы сверяемся с ним. Если сумма не отличается от той суммы, что налогоплательщик заплатил — значит, все обязательства исполнены. Если данные расходятся, у налогоплательщика будет 10 дней, чтобы представить дополнительные документы», — пояснила заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук.

Кроме того, уже с этого года для организаций отменена обязанность по ежеквартальному представлению авансовых расчетов по налогу на имущество, дополнительно введена возможность централизованного представления налоговых деклараций в выбранный плательщиком налоговый орган.

Еще один проект по сокращению отчетности и административной нагрузки на бизнес — это Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), который запущен с 1 января 2020 года. Если до сих пор компании сдавали бухгалтерскую отчетность как в налоговые инспекции, так и в органы статистики, то теперь только в налоговую. ФНС России сама передаст сведения в Росстат. Кроме того, размещенную в ГИР БО отчетность у организации не вправе повторно истребовать другие государственные органы.

За месяц нами уже принято более 120 тысяч экземпляров отчетности, в мае ресурс станет публичным, рассказал заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач. «Отчетность сдается в электронном виде, сроки те же — не позднее трех месяцев по окончании налогового периода. Замечу, что 90 процентов налогоплательщиков сдают отчетность через ТКС, поэтому для них ничего не изменится. Для малого и среднего бизнеса 2020 год предусмотрен как переходный период, когда они еще могут сдавать отчетность на бумаге», — подчеркнул замглавы ФНС.

В заседании приняли участие председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, директор компании «1С» Борис Нуралиев, ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров, председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей Борисов и другие члены Общественного совета при ФНС России, заместители руководителя налоговой службы, начальники управлений и другие сотрудники центрального аппарата ведомства.