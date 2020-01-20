Глава правительства поблагодарил коллектив ФНС за совместную работу

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу (ФНС) и поблагодарил коллектив за годы совместной работы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед Службой задач», — заявил Михаил Мишустин.

Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя налогового ведомства. Глава ФНС России, в свою очередь, выразил признательность премьеру за доверие. «Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям», - подчеркнул Даниил Егоров. Он добавил, что продолжит создание «незаметной налоговой», когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же, как счета за телефон или коммунальные услуги.

