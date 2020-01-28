В США заметили верный признак кризиса

Инвесторы в США заметили инверсию кривой доходностей казначейских облигаций, которая считается верным признаком предстоящего кризиса, пишет CNBC.

В течение непродолжительного времени доходность трехмесячных бумаг была выше доходности десятилетних, что считается аномальной ситуацией.

В дальнейшем положение выправилось, однако инверсия сохраняется на других участках кривой. В частности, доходность двухлетних и пятилетних облигаций опустилась до 1,41 и 1,42 процента соответственно, что ниже уровня более краткосрочных бумаг. Помимо этого, доходность трехмесячных бумаг выше, чем у однолетних, — 1,57 процента против 1,54.

Материалы по теме «Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали» Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше

В нормальной ситуации доходность облигаций с более длинным сроком обращения выше, чем у бумаг того же эмитента с более коротким сроком. Это происходит за счет временного риска — инвесторы требуют за вложения в более рискованные инструменты повышенную доходность. Однако в преддверии кризиса долгосрочные бумаги становятся более привлекательными, поскольку инвесторы опасаются наступления дефолта эмитента в ближайшем будущем.

Такая ситуация называется инверсией кривой доходностей. Прежде она считалась верным предвестником будущей рецессии, которая, как ожидалось, должна наступить в течение одного-двух лет. Прошлым летом зафиксированная на американском долговом рынке инверсия стала поводом для заявлений экономистов о скором наступлении кризиса. В последний раз инверсия наблюдалась в октябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!