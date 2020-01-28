Белоярская АЭС начала переход на исключительное использование МОКС-топлива

Первая серийная партия МОКС-топлива (Mixed-Oxide Fuel) загружена в реактор БН-800 четвертого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области. После первого в своей истории капитального ремонта блок успешно возобновил работу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росатома. «Работы, выполненные в ходе капремонта, призваны обеспечить многолетнюю безопасную эксплуатацию энергоблока в целом, надежность оборудования и поддержать заданный ресурс его работы», — подчеркнул директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Электроэнергетический и топливный дивизионы Росатома в 2020 году планируют загрузить в четвертый реактор энергоблока Белоярской АЭС еще 180 ТВС. В 2021 году будет сформирована активная зона БН-800 с полной загрузкой уран-плутониевым топливом и таким образом впервые в истории российской атомной энергетики будет обеспечена эксплуатация «быстрого» реактора с использованием исключительно МОКС-топлива.

«Стратегическая линия Росатома по созданию двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, а также замыканию ядерного топливного цикла поможет решить ряд важнейших задач. Во-первых, многократно увеличить сырьевую базу атомной энергетики. Во-вторых — использовать повторно (после переработки) отработавшее ядерное топливо вместо его хранения. В-третьих — вовлечь в топливный цикл и утилизировать накопленные на складах запасы ОГФУ и плутония», — отметил вице-президент по развитию технологий и созданию производств замкнутого ядерного топливного цикла Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Виталий Хадеев.

Партия МОКС-топлива, загруженная в активную зону БН-800, состоит из 18 тепловыделяющих сборок (ТВС). Они были произведены на Горно-химическом комбинате («ГХК») в Железногорске Красноярского края с использованием обедненного урана и плутония. Сырьем для производства таблеток МОКС-топлива, в отличие от обычно применяемого обогащенного урана, является оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, который получают путем обесфторивания гексафторида обедненного урана — ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства.

Реакторы на быстрых нейтронах, используя в качестве топлива смесь оксидов урана и плутония, будут нарабатывать плутоний в количестве, достаточном для обеспечения себя новым топливом и изготовления при необходимости определенного количества топлива для других реакторов.

Промышленная фабрикация МОКС-топлива началась в конце 2018 года на площадке «ГХК». Для создания этого уникального производства была организована широкая отраслевая кооперация при координации и научном руководстве «ТВЭЛ», которая также выступает поставщиком МОКС-ТВС для Белоярской АЭС. Ранее при пуске реактора БН-800 была сформирована гибридная активная зона, частично укомплектованная урановым топливом производства «МСЗ» из подмосковной Электростали, частично — опытными МОКС-ТВС, произведенными в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде Ульяновской области.