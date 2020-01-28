Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки, которая пять лет с момента рождения прожила в клинике «Мать и дитя». Об этом в суде сообщила представительница медицинского учреждения, передает ТАСС.

Представительница клиники пояснила, что родителей объявили в розыск, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда, который постановил, что ребенка надо забрать. Она добавила, что приставы «гоняются за родителями по всей Москве».

Ранее адвокат матери ребенка Ольга Лукманова сообщила, что девочке поставят диагноз, чтобы выяснить, от чего ее лечили пять лет, — для этого будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Родители согласились забрать ребенка при условии, что им предоставят выписной эпикриз за все пять лет лечения, — все это время они получали только краткие выписки. Лукманова также рассказала, что родители не забирали девочку, потому что до марта 2019 года им сообщали о плохом самочувствии ребенка и выставляли счета за лечение, однако затем медики якобы поменяли мнение о состоянии здоровья пациентки.

Живущая в клинике «Мать и дитя» девочка родилась в 2014 году, после выписки ее госпитализировали в отделение патологии новорожденных из-за недоношенности, но спустя несколько месяцев выходили и отправили домой. Родители вскоре вернули дочь в клинику — мать заявила, что не может заниматься младенцем, поскольку у нее еще трое детей. Весь период лечения родители платили клинике более миллиона рублей в месяц, но врачи считают, что у девочки нет медицинских показаний для продолжения лечения.

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