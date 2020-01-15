Прожившей пять лет в клинике девочке проведут экспертизу для выяснения диагноза

Девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре «Мать и дитя», поставят диагноз, чтобы выяснить, от чего ее лечили пять лет. Для этого будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом адвокат матери ребенка Ольга Лукманова сообщила РИА Новости.

Лукманова добавила, что экспертизу проведут в рамках иска органов опеки и попечительства об ограничении родительских прав.

Ранее родители девочки согласились забрать ребенка домой при условии, что им будет предоставлен полный выписной эпикриз за все пять лет лечения ребенка. Как рассказала Лукманова, в течение всего периода лечения родители получали только краткие выписки из центра «Мать и дитя». По ее словам, родители не забирали дочь, поскольку до марта 2019 года им сообщали о плохом самочувствии ребенка и выставляли счета за лечение. Однако в марте медики якобы поменяли свое мнение о состоянии здоровья пациентки.

Живущая в клинике «Мать и дитя» девочка родилась в 2014 году, после выписки ее госпитализировали в отделение патологии новорожденных из-за недоношенности, но спустя несколько месяцев выходили и отправили домой. Родители вскоре вернули дочь в клинику — мать заявила, что не может заниматься младенцем, поскольку у нее еще трое детей. Весь период лечения родители платили клинике более миллиона рублей в месяц, но врачи считают, что у девочки нет медицинских показаний для продолжения лечения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru