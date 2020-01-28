В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

В Белоруссии задержали директоров всех четырех сахарных заводов республики. Об этом сообщает портал tut.by со ссылкой на анонимные источники.

В конце прошлой недели белорусские правоохранители задержали по данному делу 11 человек. По информации неназванных источников, расследование проводит Комитет государственной безопасности Белоруссии. При этом в самом ведомстве данную информацию никак не комментируют.

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Кроме того, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

В публикации уточняется, что Криштапович был задержан при вылете на отдых. «Но самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно», — говорится в публикации. Журналисты отмечают, что ни одно силовое ведомство до сих пор не прокомментировало исчезновение четырех руководителей сахарных заводов.

26 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2020 год будет для страны непростым. Глава государства призвал вертикаль власти быть начеку. По словам Лукашенко, главная угроза может исходить от экономики.

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