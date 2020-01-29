Замглавы МИД Казахстана назначили послом в Россию

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев назначен на пост посла республики в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Соответствующее решение было принято главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В то же время 54-летний Кошербаев был освобожден распоряжением президента от должности замглавы внешнеполитического ведомства Казахстана.

18 декабря президент Казахстана освободил от должности посла республики в России Имангали Тасмагамбетова в связи с достижением им пенсионного возраста. Он занимал эту должность с февраля 2017 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



