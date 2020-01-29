Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Стало известно о проблемах с похоронами Всеволода Чаплина 
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Минобороны назвало Госдеп главным препятствием для мира в Сирии
Оценены расходы на реализацию плана Путина
Медведев одним словом описал свои дела
Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi
Экстремальная швартовка круизного лайнера во время шторма попала на видео
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Новости партнеров

Министр связи объяснил предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Министр связи России Максут Шадаев объяснил предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян. В комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК он подчеркнул, что сотрудники получат онлайн-доступ только к тем данным, которые они уже получают в бумажном виде.

По словам главы Минкомсвязи, расширение полномочий сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств, ведущих оперативно-разыскную деятельность, при доступе к данным жителей страны не обсуждается и не предполагается.

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников», — отметил он. Шадаев пояснил, что предполагается сформировать возможность доступа через электронную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тысяч госорганов и организаций.

Ранее сообщалось, что предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян содержалось в презентации, представленной министром 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.

Шадаев стал министром связи в январе 2020 года, сменив на этому посту Константина Носкова. До того, как стать членом правительства нового премьер-министра Михаила Мишустина, он занимал должность вице-президента «Ростелекома».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к личным данным россиян
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Министр опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян
Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к личным данным россиян
В Минкомсвязи открыто заговорили о бесплатном доступе к сайтам СМИ в России
Объявлен новый глава Минкомсвязи
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

Новые боги хайпа

TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
14:39Сегодня

Телеврач назвал единственный действенный способ борьбы с опасными вирусами

13:00Сегодня

В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю

11:59Сегодня

Скабеева отреагировала на слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Интернет и СМИ00:1418 января

«Более молодая и сексуальная версия меня»

Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
11:42Сегодня

Россиян обманули с помощью Малышевой

10:40Сегодня

Умер ведущий выходящей более 50 лет передачи

13:42Сегодня

Просмотры на YouTube телеканала RT перевалили за 10 миллиардов

Интернет и СМИ00:0815 января

«Расширить границы женского удовольствия»

Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
09:35Сегодня

Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к личным данным россиян

08:00Сегодня

Пенсионерка раскрыла детали интимной жизни и удивила телеведущих

06:01Сегодня

Мужчины окунули тестикулы в соевый соус ради науки и записали себя на видео

Россия
Медведев одним словом описал свои дела
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Обязанность генпрокурора отчитываться предложили закрепить в Конституции
Владик Салий«У меня в голове поселилось чудовище»
Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
Путин раскритиковал зарплаты врачей
«Дарят Патриарху икону, машину, часы — это проявление любви»
Умер Всеволод Чаплин. Что он думал о роскоши, женщинах и гибели России
Клишас отметил социальный эффект поправок в Конституцию
Все материалы
Мир
В Австралии посадили ужаснейшего педофила за всю историю страны
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Американцев эвакуировали из зараженного региона Китая
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
Израиль упрекнули в дружбе с поддерживающим Иран Путиным
Все материалы
Бывший СССР
На Украине объяснили налоги на соцсети войной в Донбассе
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Казахстан полностью прекратит транспортное сообщение с Китаем
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине уволили водителя автобуса за отказ выключить сериал на русском языке
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Все материалы
Экономика
Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Госдолгу США предсказали рекордный рост
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Россияне рекордно закупились смартфонами
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Виновник слабого развития России оправдался
Все материалы
Силовые структуры
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области
«Я их позже заберу»
Жена обвинила россиянина в пытках и ушла, оставив сыновей. Он отвез их в Москву и бросил в аэропорту
Российского подростка отдали под суд по ошибке
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Выживший во время бойни в Забайкалье солдат стал потерпевшим в другом деле
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Все материалы
Наука и техника
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Mail.ru выпустила умную колонку
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Китай передал России геном коронавируса
Все материалы
Спорт
Определились составы сборных России и мира на Матч звезд Единой лиги ВТБ
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Фанаты выступили против «позорного» «Зенита» из-за Кокорина
«Заложники интриг и политики»
 
Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Ученица Тутберидзе в 14 лет ушла из одиночного катания
Все материалы
Культура
Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурс Берлинале
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Жертва Вайнштейна расплакалась во время дачи показаний
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
В российском городе из-за прокуратуры отменили концерт ска-панк-группы Distemper
Все материалы
Интернет и СМИ
Министр связи объяснил предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Телеврач назвал единственный действенный способ борьбы с опасными вирусами
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю
Мастера на все руки
 
Скабеева отреагировала на слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Все материалы
Ценности
Голливудская актриса вышла в свет в платье российского дизайнера
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Жена Бибера показала врожденную мутацию руки
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Самая красивая в мире женщина вновь снялась топлес для журнала
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Девушка со сколиозом стала моделью несмотря на диагноз
Все материалы
Путешествия
Экстремальная швартовка круизного лайнера во время шторма попала на видео
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Мерзкое занятие босоногого авиапассажира возмутило попутчиков и попало на видео
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Россияне раскрыли способы борьбы с тоской после отпуска
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Россиянин оказался заперт в пустующем китайском отеле из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Воспитательница написала послание на животе мальчика и разгневала его мать
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Запутавшаяся в леске мертвая черепаха принесла мужчине славу
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Мужчина притворился мертвым после нападения тигра и уцелел
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Мать с детьми 34 дня выживали в джунглях и были спасены индейцами
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В России задумали снести каждый пятый многоквартирный дом
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Жительница Урала отсудила у чиновников деньги на новую квартиру
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы