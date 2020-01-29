Министр связи объяснил предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян

Министр связи России Максут Шадаев объяснил предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян. В комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК он подчеркнул, что сотрудники получат онлайн-доступ только к тем данным, которые они уже получают в бумажном виде.

По словам главы Минкомсвязи, расширение полномочий сотрудников МВД, ФСБ и других ведомств, ведущих оперативно-разыскную деятельность, при доступе к данным жителей страны не обсуждается и не предполагается.

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников», — отметил он. Шадаев пояснил, что предполагается сформировать возможность доступа через электронную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тысяч госорганов и организаций.

Ранее сообщалось, что предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян содержалось в презентации, представленной министром 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Речь шла об онлайн-доступе к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. Полный переход на систему намерены осуществить к 2024 году.

Шадаев стал министром связи в январе 2020 года, сменив на этому посту Константина Носкова. До того, как стать членом правительства нового премьер-министра Михаила Мишустина, он занимал должность вице-президента «Ростелекома».

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