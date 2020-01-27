В Минкомсвязи открыто заговорили о бесплатном доступе к сайтам СМИ в России

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не исключают возможность формирования в России списка интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным. Об этом заместитель министра Алексей Волин заявил ходе выступления на коллегии Минцифры Татарстана, передает ТАСС.

«Уже в Республике [Татарстан] объявлен перечень сайтов, к которым люди будут иметь нетарифицированный доступ, — это хороший шаг в этом направлении. Я, кстати, думал, что этот перечень можно было бы дополнить парой федеральных и региональных средств массовой информации», — заявил замглавы Минкомсвязи. В разговоре с агентством он пояснил, что инициативу можно внедрить и на федеральном уровне.

Говоря о Татарстане, Волин предложил включить в список свободно доступных текстовые ресурсы, которые бы «не грузили оператора тяжелой картинкой». К примеру, информационные агентства или интернет-газеты. Таким образом в министерстве открыто заговорили о бесплатном доступе к некоторым СМИ. Ранее ведомство опровергало информацию о наличии уже сформированного списка таких сайтов и уточняло, что лишь прорабатывает, кто и как будет компенсировать провайдерам траты на бесплатный доступ к социально значимым порталам.

Ранее газета «Известия» сообщила, что министерство составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян. В него вошли государственные информресурсы, социальные сети, почтовые сервисы и «другие значимые информационные ресурсы». Обеспечить бесплатный доступ к таким порталам на всей территории страны 15 января предложил президент России Владимир Путин.

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