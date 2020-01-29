Новый министр связи предложил дать силовикам доступ к личным данным россиян

Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил дать сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к личным данным россиян. Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», об этом говорится в презентации, представленной министром связи на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

В документе предлагается открыть силовикам государственные данные, данные банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. В настоящее время доступ к записям телефонных разговоров, смс, сообщениям в мессенджерах, а также к банковской информации можно получить только по решению суда.

Согласно закону, оперативно-разыскную деятельность могут проводить работники МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможни и внешней разведки Минобороны. Шадаев предложил открыть им доступ к данным россиян к 2024 году.

По мнению руководителя международной практики группы «Агора» Кирилла Коротеева, давшего комментарий газете, инициатива Шадаева может быть исполнена только в случае изменения Конституции. Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев возразил, что статья 55 Конституции предполагает возможность ограничения конституционных прав граждан.

Шадаев в правительстве премьер-министра Михаила Мишустина сменил Константина Носкова. Шадаев ранее занимал пост вице-президента «Ростелекома».

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