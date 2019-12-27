Подсчитано число утечек данных россиян в 2019 году

Число утечек персональных данных в России за 2019 год выросло более чем на 40 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертно-аналитический центр InfoWatch. Специалисты подсчитали, что количество утекших записей данных пользователей достигло 170 миллионов — примерно в шесть раз больше, чем в 2018 году.

Около 40 процентов произошедших за год утечек на территории России специалисты считают не случайными, а организованными преднамеренно. При этом эксперты уверены, что в 2020 году ожидается рост числа подобных организованных атак на данные россиян.

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По словам главы отдела аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, за каждым таким случаем «стоят интересы конкретных людей». Аналитики центра рассказали изданию, что в России основным способом заполучить данные стали рядовые сотрудники — их действия спровоцировали более 70 процентов утечек, а доля хакерских преступлений составила менее 20 процентов.

Специалисты также отметили значительный рост утечек данных электронной почты. По их мнению, это связано с популярностью у злоумышленников атак на компании с помощью почтового фишинга — отправки письма с ссылкой на поддельный сайт для получения логина и пароля или другой ценной информации.

Ранее о том, что для кражи данных хакеры стали чаще задействовать сотрудников финансовых компаний, сообщали эксперты по инфобезопасности компании Group-IB. По их словам, это распространенный способ получения персональных данных россиян. Таких работников именуют инсайдерами.

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