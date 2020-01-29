В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю

В России заблокирован иностранный почтовый сервис Protonmail. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе Роскомнадзора.

Это второй подобный сервис, к которому ограничили доступ в течение недели. 23 января стало известно о блокировке иностранной почтовой службы Startmail. В ведомстве подчеркнули, что блокировка находящегося в Швейцарии Protonmail проводится на основании требования Генеральной прокуратуры страны.

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Причиной блокировки, как в случае и со Startmail, стало использование сервиса для массовых рассылок ложных сообщений о минировании объектов на территории России.

Как сообщается на сайте ФСБ России, Protonmail стали использовать на следующий день после начала блокировки Startmail. В электронных сообщениях с 24 января 2020 года указывались якобы заминированные 830 объектов: школ, детских садов, больниц, торговых центров.

На неоднократные запросы Роскомнадзора предоставить сведения в компании отвечали отказом. В пресс-службе подчеркнули, что блокируют ресурс, «используемый преступниками для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности».

Сообщения о бомбах в различных объектах в крупных российских городах начали поступать с конца ноября 2019 года. В некоторых случаях они сопровождались требованиями к предпринимателю Константину Малафееву, известному своими православными взглядами, вернуть 120 биткоинов. Бизнесмен обратился в ФСБ.

В декабре 2019 года «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники сообщала, что массовую рассылку предположительно организовал житель Украины по имени Сергей. Он был клиентом рухнувшей криптовалютной биржи Wex и потерял около 120 биткоинов (54 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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