Роскомнадзор заблокировал иностранный почтовый сервис Startmail. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе ведомства.

Блокировку объясняют тем, что через сервис проводилась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории России с 28 ноября 2019 года и по настоящее время. Роскомназдор ограничил доступ к ресурсу на основании требования Генпрокуратуры.

При этом в ведомстве уверены, что владельцы Startmail не имеют никакого отношения к рассылкам с угрозами. Также в Роскомнадзоре заключили, что блокировка «не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками», но пояснили, что это должно затруднить отправку и существенно снизить масштаб рассылок.

Сообщения о бомбах в судах, школах, детских садах, торговых центрах и других зданиях в крупных российских городах начали поступать в конце ноября. В некоторых случаях они сопровождались требованиями к предпринимателю Константину Малафееву, известному своими православными взглядами, вернуть 120 биткоинов. Бизнесмен обратился в ФСБ.

В декабре 2019 года «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники сообщала, что массовую рассылку, предположительно, организовал житель Украины по имени Сергей. Он был клиентом рухнувшей криптовалютной биржи Wex и потерял около 120 биткоинов (54 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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