Иностранцам упростят въезд в Россию. Соответствующие поправки в статью 25.6 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» разрабатывает Министерство иностранных дел России, пишут «Известия».

Законопроектом вводится возможность оформления туристической визы на основании подтверждения бронирования гостиниц, сведения о которых содержатся в едином перечне. Такую визу могут получить граждане любых стран. «Еще одна новелла — увеличение до шести месяцев срока пребывания иностранных граждан на территории РФ по туристической визе», — рассказали в МИД, уточнив, что сейчас такая виза выдается на срок до месяца.

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В «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР к инициативе МИД отнеслись положительно. Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, отметил, что в стране есть большое количество достопримечательностей, курортов, которые могут заинтересовать иностранных граждан.

В сентябре 2019 года сообщалось, что иностранцам станет проще попасть в Россию. Все дело в электронной визовой системе, которая должна начать работать с 1 января 2021-го.

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