В России задумались о «новогодней» визе для иностранцев

В России задумали ввести особую визу для иностранных граждан, чтобы они по упрощенной схеме могли въезжать на территорию страны в новогодние праздники. С такой инициативой депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к министру экономического развития Максиму Орешкину, сообщает в понедельник, 30 декабря, RT.

Парламентарий пояснил, что речь может идти, например, о «новогодней» экспресс-визе на семь дней или специальном интернациональном документе Happy New Year in Russia. Такое нововведение, считает он, положительно скажется на росте туристического потока в страну и интереса к ней в целом.

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«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее», — заметил Зубарев и добавил, что возможность реализации идеи должна быть рассмотрена совместно с МИД России.

1 августа сообщалось, что срок пребывания иностранных туристов в России по электронным визам предложили увеличить с восьми до 16 дней. Предполагается, что это позволит сделать путешествия интереснее, так как «страна большая». Согласно прогнозам Ростуризма, введение электронных виз позволит увеличить въездной туризм на 30-40 процентов.

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