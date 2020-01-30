ФСБ проверит дело об убийстве закатанных в бетон авторитетов из 90-х

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проверят уголовное дело, которое было возбуждено по факту убийства двух участников организованной преступной группировки братьев Корчагиных в 1996 году. Об этом в четверг, 30 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в начале 90-х братья Виктор и Дмитрий Корчагины создали группировку, которая насчитывала около десяти человек. Банда стала претендовать на руководящую роль в преступном мире Чеховского района Подмосковья и в ходе нескольких разборок одержала верх над большинством конкурентов.

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Со временем братья Корчагины сумели взять под контроль практически весь частный бизнес как в самом Чехове, так и в его окрестностях. В 1996 году авторитеты прибыли в ресторан «Грот» на встречу с конкурентами — но вместо них к лидерам группировки приехали вооруженные люди в форме спецназа. Четыре года спустя тела братьев Корчагиных, закатанные в бетон, нашли в гараже на окраине Чехова.

Правоохранительные органы установили, что гараж принадлежал местному криминальном авторитету Сергею Филатычеву, известному в преступных кругах, как Фил. В настоящее время Филатычев объявлен в федеральный розыск. По словам источника, он связан с также находящимся в федеральном розыске бизнесменом Олегом Стрекаловым — бывшим совладельцем хоккейного клуба «Витязь» и медиа-холдинга «Чехов Вид». В настоящий момент Стрекалов является фигурантом уголовного дела о хищении находящихся в госсобственности земель в Чеховском районе Подмосковья.

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