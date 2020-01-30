Появилось видео из аварийно севшего из-за угрозы взрыва российского самолета

Появилось видео из самолета российской авиакомпании S7, который совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово из-за угрожавшей себя взорвать пассажирки. Ролик публикует Mash.

На кадрах запечатлена ситуация в салоне воздушного судна. «Никто ничего не говорит, просто женщина начала истерить во время полета, к концу. Она говорила: "Вызывайте МЧС, срочно!"» — пояснил собеседник канала.

Ранее 30 января стало известно о задержании женщины. По предварительным данным, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ при ней обнаружено не было. Предположительно, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Об экстренной посадке пассажирского лайнера авиакомпании S7, на борту которого находятся 195 человек, сообщалось ранее 30 января. Воздушное судно следовало из Симферополя в Москву. Экипаж лайнера доложил диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.

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