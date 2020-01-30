Интернет и СМИ
 
Последние новости
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Самый привлекательный металл попал под подозрение
На Украине завели дело против Обамы
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
В KFC появится искусственная курица
Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами
Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб
От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
Новости партнеров

Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты

Перейти в «Мою Ленту»

Число людей, которые регулярно заходят в социальную сеть Facebook, увеличилось на восемь процентов за год и достигло 2,5 миллиарда — около трети от всего населения планеты. Об этом пишет Deadline.

Такое количество пользователей заходят в социальную сеть не реже одного раза в месяц. При этом, по данным компании Facebook, в декабре 2019 года 1,66 миллиарда человек пользовались соцсетью не менее одного раза в день.

Также отмечается, что выручка компании за прошлый год составила более 70 миллиарда долларов, увеличившись на 27 процентов по сравнению с 2018 годом. В то же время чистая прибыль Facebook сократилась на 16 процентов — с 22,1 миллиарда долларов до 18,5 миллиарда долларов.

В конце декабря сообщалось, что данные более чем 267 миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе в интернете. В сети в течение двух недель были такие личные сведения, как имена, телефоны и ID страниц в социальной сети. Большинство пострадавших были жителями США. Однако специалистам не удалось установить, как именно были собраны сведения о пользователях. В компании Comparitech предположили, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц) или найти слабое место в системе безопасности Facebook.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Facebook Earnings Disappoint, Stock Off 7% In Late Trade
Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть
Телефоны 400 миллионов пользователей Facebook утекли в сеть
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0329 января

Новые боги хайпа

TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
21:5129 января

Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи

19:5829 января

Игрок КВН в 25 лет перенес инсульт и впал в кому

19:1829 января

Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

Интернет и СМИ00:1418 января

«Более молодая и сексуальная версия меня»

Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
18:4029 января

Соловьев предрек новую версию смерти Гитлера от американцев

17:0729 января

Журналистка RT получила серьезное ранение при взрыве снаряда

17:4229 января

Блогер сымитировал смерть возлюбленной ради популярности и остался в одиночестве

Интернет и СМИ00:0815 января

«Расширить границы женского удовольствия»

Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
16:4729 января

Елена Малышева опровергла наличие суперсилы у коронавируса

15:5229 января

Раскрыты личности согласившихся на политическую рекламу блогеров

15:1629 января

Министр связи объяснил предложение дать силовикам доступ к личным данным россиян

Россия
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
Россиян предложили реже арестовывать из-за нехватки мест в СИЗО
Михаил ИгнатьевПутин уволил скандального главу Чувашии
Игнатьев угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Россиянам назвали способ избежать ожирения у школьников
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Заподозренный в запое российский губернатор объяснил свое отсутствие
Все материалы
Мир
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Палестина выступит в ООН против «сделки века»
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Джонсон рассказал о намерении «уважительно» отпраздновать Brexit
Все материалы
Бывший СССР
От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Эстонский депутат потерял доступ к тайнам НАТО из-за поездок в Россию
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Все материалы
Экономика
Самый привлекательный металл попал под подозрение
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
В KFC появится искусственная курица
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Оценены последствия смертельного вируса для Украины
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Сын российского олигарха рассказал о съемной «двушке» и поездках на метро
Все материалы
Силовые структуры
В Москве объявили план «Перехват» из-за нападения на бизнесмена
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Осужденный на 15 лет россиянин сбежал из суда
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Стало известно о попытках суицида генерала СК в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Mail.ru выпустила умную колонку
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Все материалы
Спорт
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Российских легкоатлетов предложили лишить Олимпиады-2020
«Заложники интриг и политики»
 
UFC стал жертвой хакеров
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Роналду вошел в историю Instagram
Все материалы
Культура
Актер из «Друзей» оправдался за расизм в сериале
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Актер из «Школы выживания» вломился в чужой дом после употребления метамфетамина
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Сильвестр Сталлоне поседел
Все материалы
Интернет и СМИ
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Игрок КВН в 25 лет перенес инсульт и впал в кому
Мастера на все руки
 
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Мужчины полюбили еще один женский тренд
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Цена придуманных Коби Брайантом кроссовок достигла 60 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Названы способы избежать заражения коронавирусом в самолете
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Самая востребованная авиакомпания в Европе прекратила полеты в Китай
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Пассажирский самолет резко изменил маршрут и полетел в зараженный Ухань
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Реакция таксиста на прибывшего из зараженного Уханя пассажира попала на видео
Все материалы
Из жизни
Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Раскрыто загадочное исчезновение английского аристократа-убийцы
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Нефтяник спас вмерзших в лед котят чашкой теплого кофе
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
92-летний россиянин женился на 81-летней возлюбленной и вскоре умер
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
Стало известно о российской банде «маминых подруг»
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Вице-премьер объяснил свои слова о реновации во всей России
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы