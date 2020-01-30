Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты

Число людей, которые регулярно заходят в социальную сеть Facebook, увеличилось на восемь процентов за год и достигло 2,5 миллиарда — около трети от всего населения планеты. Об этом пишет Deadline.

Такое количество пользователей заходят в социальную сеть не реже одного раза в месяц. При этом, по данным компании Facebook, в декабре 2019 года 1,66 миллиарда человек пользовались соцсетью не менее одного раза в день.

Также отмечается, что выручка компании за прошлый год составила более 70 миллиарда долларов, увеличившись на 27 процентов по сравнению с 2018 годом. В то же время чистая прибыль Facebook сократилась на 16 процентов — с 22,1 миллиарда долларов до 18,5 миллиарда долларов.

В конце декабря сообщалось, что данные более чем 267 миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе в интернете. В сети в течение двух недель были такие личные сведения, как имена, телефоны и ID страниц в социальной сети. Большинство пострадавших были жителями США. Однако специалистам не удалось установить, как именно были собраны сведения о пользователях. В компании Comparitech предположили, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц) или найти слабое место в системе безопасности Facebook.

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