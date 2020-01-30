Популярная соцсеть пять лет выдавала «задницу» девушки за деловую страницу

Социальная сеть Facebook в течение нескольких лет отказывалась удалять публичную страницу, посвященную заду девушки по имени Саманта Йесперсен (Samantha Jespersen). Об этом она рассказала изданию BuzzFeed.

Есперсен отметила, что страница в популярной соцсети под названием «Задница Саманты Рей Энн Йесперсен» (Samantha Rae Anne Jespersen’s Butthole) была создана в 2012 году, когда ей было 15 лет. О ее существовании девушка случайно узнала только в 2015 году, когда решила погуглить свое имя. Страница была помечена Facebook как деловая.

Материалы по теме «Настали опасные времена» Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее

В информации о странице сообщалось, что она «была создана автоматически, поскольку пользователи проявили интерес к этому месту или предприятию». Также добавлялось, что она не была одобрена кем-либо, кто лично связан с задом Саманты Йесперсен, в качестве контакта был указан актуальный на тот момент домашний адрес девушки в Калифорнии.

Йесперсен не удалось выяснить, кто создал страницу. С 2015 года она пыталась добиться ее удаления, обращаясь к представителям Facebook, но ей отвечали, что не обнаружили никаких нарушений стандартов компании. Однако практически сразу после публикации BuzzFeed страница была удалена.

Ранее в январе сообщалось, что число пользователей Facebook, которые регулярно заходят в соцсеть, за год увеличилось на восемь процентов и достигло 2,5 миллиарда — около трети от всего населения планеты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!