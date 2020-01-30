«Макдоналдс» передумал возвращать россиян в 1990-е: компания отменила запланированную акцию с дешевой едой. Ресторан быстрого питания на Пушкинской площади в Москве отменил акцию, в течение которой бигмак, гамбургер, чизбургер и чикенбургер можно было купить по ценам 1990-х годов. Причиной отмены назвали меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании во «ВКонтакте».

«Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», — сказал генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

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Акция, о которой идет речь, должна была состояться в пятницу, 31 января. В честь 30-летия своего присутствия в стране компания намеревалась символично вернуть посетителей в 31 января 1990 года — день открытия первого ресторана сети в СССР и России

По последним данным, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а количество инфицированных превысило 7,7 тысячи. Московские власти в целях безопасности рекомендовали в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан. Ни одного случая заражения в России не зафиксировано.

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