«Макдоналдс» на сутки вернет Россию в девяностые

В пятницу, 31 января, в «Макдоналдсе» на Пушкинской площади в Москве часть товаров, в том числе бигмак, гамбургер, чизбургер и чикенбургер, в течение суток можно будет купить по ценам девяностых годов. Таким образом компания намерена символично вернуть посетителей в 31 января 1990 года — день открытия первого ресторана сети в СССР и России, сказано на сайте «Макдоналдс».

Приобрести продукты за три рубля можно будет до тех пор, пока они не кончатся. Кроме того, за 30 рублей можно будет купить вишневый пирожок, прохладительный напиток, капучино, картофель фри и ряд других товаров.

«Макдоналдс» на Пушкинской был открыт 31 января 1990 года на месте кафе «Лира». Тогда средняя зарплата в СССР составляла 248 рублей, а бигмак стоил 3,75 рубля. На эти деньги можно было купить, например, месячный проездной на автобус. В настоящее время средняя зарплата в России составляет 47 тысяч рублей, а стоимость бигмака составляет 135 рублей. Таким образом, в 2020 году популярный продукт стал в пять с лишним раз дешевле для россиян.

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День открытия ресторана в 1990 году сопровождался большой очередью. Посетители провели в ней много часов. За сутки внутрь попали 30 тысяч человек, что стало мировым рекордом для заведений сети.

Ранее «Макдоналдс» в честь 30-летия работы в России собрался выпустить памятные монеты — McDonalds’s-коины. Их тираж с разным дизайном составит шесть миллионов экземпляров. Изготовит их российское АО «Гознак».

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