Миллиардер передумал искать возлюбленную и свернул телешоу

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава передумал искать возлюбленную с помощью телешоу и свернул проект. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Маэдзава пояснил, что принял решение по личным причинам, не оставив никаких уточнений. По его словам, отказ от передачи произошел, «несмотря на его искреннюю решимость» участвовать в проекте. «Какая-то часть меня все еще испытывала смешанные чувства по поводу всего этого», — добавил миллиардер.

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Он также отметил, что организаторам шоу поступили заявки от более чем 27 тысяч женщин из разных частей планеты. Маэдзава принес извинения всем, кто направил анкету для участия, и сотрудникам компании, готовившим передачу.

Впервые о намерении запустить шоу, чтобы найти любовь, Маэдзава объявил в начале января. Проект получил название Full Moon Lovers. Планировалось, что победительница отправится вместе с бизнесменом в космическое путешествие вокруг Луны. Транслировать программу должна была японская компания AbemaTV через одноименный стриминговый сервис.

В середине января сообщалось, что более 20 тысяч женщин отправили заявку на участие в шоу. Подразумевалось, что они пройдут жесткий отбор. В анкетах конкурсанток в том числе проверили на готовность терпеть газы миллиардера.

44-летний Маэдзава — модельер и основатель онлайн-магазина одежды Zozo, в сентябре 2019 года он оставил пост гендиректора компании. Его текущее состояние, по оценке Forbes, — около двух миллиардов долларов. Ожидается, что он станет первым космическим туристом, отправившимся к орбите Луны. Полет организует компания SpaceX Илона Маска.

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