Миллиардер отыщет возлюбленную в собственном телешоу и отправится с ней к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) запустит собственное телешоу, в котором отыщет возлюбленную и отправится с ней в космическое путешествие вокруг Луны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

На сайте проекта, получившего название Full Moon Lovers, приведены критерии, которым должна соответствовать потенциальная любовь японца. Участницы должны быть старше 20 лет, «светлыми личностями и всегда позитивными», быть заинтересованными в космических полетах и способными принять участие в такой экспедиции. Также Маэдзава хочет, чтобы его партнерша «желала мира во всем мире».

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Миллиардер проведет несколько свиданий с претендентками, прошедшими начальный отбор, а финальное решение примет в конце марта. Транслировать шоу будет компания AbemaTV через одноименный стриминговый сервис.

44-летний Маэдзава — модельер и основатель онлайн-магазина одежды Zozo. Его текущее состояние по оценке Forbes — около двух миллиардов долларов. В 2018 году стало известно, что он станет первым космическим туристом, который отправится к орбите Луны. Полет организовывает компания SpaceX Илона Маска.

В сентябре Маэдзава согласился продать контрольный пакет акций онлайн-ретейлера одежды, обуви и аксессуаров Zozo. По соглашению он также оставил пост генерального директора компании.

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