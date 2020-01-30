Актер из сериала «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»

Американский актер Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из «Сияния» Стэнли Кубрика. Ролик с участием звезды из сериала «Во все тяжкие» опубликован на YouTube.

В оригинальной картине персонаж Джека Николсона пробивает топором дверь, за которой находится его жена, а затем, засунув голову в дыру, произносит фразу: «А вот и Джонни». В рекламном видео напитка Mountain Dew Крэнстон, одетый в ту же одежду, что и главный герой «Сияния», так же ломает дверь и настойчиво предлагает женщине газировку, объясняя, что в ней совсем нет сахара.

Помимо этого, в ленте Кубрика присутствует знаменитая сцена, в которой помещение отеля заливается кровью. В рекламном ролике гостиница наполняется зеленым газированным напитком, а под конец Крэнстон предстает в образе девочек-близнецов.

Летом 2019 года в сети появился отрывок из фильма ужасов «Сияние», в котором Джека Николсона заменили на Джима Керри. Автор видео использовал технологию Deepfake, и пользователи поразились тому, насколько незаметен монтаж в ролике и как в лице Керри проглядывает мимика Николсона.

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