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Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Картина будет рассказывать о судьбе одного из главных героев сериала Джесси Пинкмана (его роль исполняет актер Аарон Пол) после финала телешоу. Фильм называется El Camino, он выйдет на Netflix 11 ноября 2019 года.

«Во все тяжкие» — американская телевизионная драма, которая выходила с 2008-го по 2013 год. Сюжет сериала повествует о жизни учителя химии Уолтера Уайта (актер Брайан Крэнстон), у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Чтобы обеспечить свою семью, он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и продавать метамфетамин.

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