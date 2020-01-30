Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся

Автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), не выполнила штатный маневр и израсходовала слишком много энергии, сообщает НАСА.

Согласно данным американского космического агентства, 25 января космический аппарат должен был совершить поворот вокруг своей оси на 360 градусов, что обеспечило бы калибровку бортового оборудования, необходимую для измерения окружающего магнитного поля.

Однако анализ телеметрических данных показал, что во время выполнения команд на проведение таких маневров оказались задействованы две системы, работа которых повлекла потребление энергии сверх запланированного и, как следствие, спровоцировала автоматическое отключение научных приборов (в целях энергосбережения).

Тем не менее 28 января специалистам НАСА удалось приостановить работу одной из систем, потреблявших избыточное количество энергии, и тем самым возобновить работу научных приборов, данные с которых пока не получены. В настоящее время в агентстве работают над восстановлением нормальной работы станции.

В НАСА отметили, что источником энергии для Voyager 2 выступает радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ), а энергопотребление станции снижается примерно на 4 ватта в год. Кроме того, в агентстве указали на то, что обеспечение функционирования оборудования космического аппарата и обеспечение связи с Землей требует поддержания определенного температурного режима.

Как подчеркнули в космическом управлении, в настоящее время расстояние между планетой и станцией составляет 18,5 миллиарда километров, в результате чего электромагнитный сигнал от Земли до Voyager 2 и обратно идет около 34 часов.

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Voyager 2 стал первой станцией, пролетевшей сразу мимо четырех планет-гигантов Солнечной системы, что позволило открыть 3 новых спутника Юпитера, 4 — Сатурна, 11 — Урана, и 6 — Нептуна. До сих пор ни один космический аппарат не пролетал так близко к последним двум планетам. Также Voyager 2 стал второй станцией, покинувшей Солнечную систему. Первой это сделала в августе 2012 года миссия Voyager 1.

Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде аппарат помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.

Считается, что три радиоизотопных термоэлектрических генератора позволят Voyager 1 и 2 поддерживать связь с Землей примерно до 2027 года. Как показывают оценки, Voyager 2 через 40 тысяч лет пролетит на расстоянии 1,7 светового года мимо тусклого красного карлика Ross 248, находящегося на удалении 10,3 светового года от Земли в созвездии Андромеды.

Границы Солнечной системы определяются двумя способами: гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет) и сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года.

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