Ученые запустили двигатели Voyager-1 после 37-летнего простоя

Ученые NASA запустили двигатели космического аппарата Voyager-1 после 37-летнего простоя. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Ожидается, что эта операция позволит продлить жизнь Вояджера еще на два-три года.

В настоящий момент исследовательский аппарат, стартовавший с Земли в 1977 году, отдалился от планеты на 21 миллиард километров, и продолжает приближаться к границе Солнечной системы со скоростью в 61 тысячу километров в час.

На то, чтобы сигнал из центра управления дошел до спутника, потребовалось 19 часов 35 минут.

По оценке НАСА, через 40 тысяч лет аппарат пролетит мимо звезд, в частности вблизи AC+79 3888 созвездия Жирафа. В дальнейшем, вероятно, Voyager 1 будет бесконечно долгое время скитаться по Млечному Пути.