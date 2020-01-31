«Аэрофлот» дважды стал победителем IT-премии Global CIO «Проект года»

«Аэрофлот» одержал победу в двух номинациях IT-конкурса «Проекта Года 2019», организованного профессиональным сообществом лидеров цифровой трансформации GlobalCIO. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Проект «Система оптимизации создания, проведения и анализа маркетинговых кампаний» победил в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории транспорт. «Аэрофлот» создал систему, позволяющую оптимизировать распределение клиентов по маркетинговым кампаниям в автоматическом режиме, исходя из разнообразия коммуникаций, предложений или каналов коммуникаций. Система без привлечения ИТ-специалистов формирует и проверяет бизнес-гипотезы, затем на основе имеющейся информации и машинного обучения запускает кампании, а также формирует детальные отчеты с анализом KPI по каждой кампании.

В номинации «Аналитические решения и Big Data — Лучший проект в грузовой логистике» авиакомпания получил премию за «Автоматизированную систему прогнозирования грузопочтовых емкостей Сargo Air». Система позволяет прогнозировать доступные емкости грузопочтовой квоты пассажирских рейсов «Аэрофлота» в долгосрочном и краткосрочном вариантах, а также повысить объемы загрузки воздушного судна. .

«Оба проекта реализованы с применением инструментов больших данных и моделей машинного обучения. Эти технологии остаются приоритетными для "Аэрофлота", являющегося одним из лидеров в области цифровизации мировой авиаотрасли. Внедрение системы управления маркетинговыми коммуникациями с действующими и потенциальными клиентами по всем каналам позволят "Аэрофлоту" существенно оптимизировать процесс запуска маркетинговых кампаний. Ожидается повышение отклика на коммуникации до 25 процентов и сокращение отписок от маркетинговых кампаний на 15 процентов, — прокомментировал новость заместитель генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов. — Благодаря использованию Сargo Air, повышается операционная эффективность грузового бизнеса "Аэрофлота" — доступную для загрузки грузовую квоту емкостей воздушных судов "Аэрофлота" стало возможным прогнозировать с точностью до 90 процентов, что позволило существенно оптимизировать коммерческую загрузку рейсов».

Проекты оценивались непосредственно ИТ-директорами и руководителями ИТ-служб в течение двух месяцев через специально разработанную систему голосования. Восьмой год подряд сообщество ИТ-директоров России Global CIO проводит независимый конкурс «Проект года». Это первый в истории отечественной ИТ-индустрии конкурс, в котором проектные достижения компаний оценивают ИТ-директора. На конкурсе определяются лучшие достижения в области развития и поддержки информационных технологий в России. В 2019 году к участию в конкурсе были представлены свыше 220 проектов, из которых прошли верификацию и были допущены к конкурсу 193 ИТ-проекта.

