«Аэрофлот» начал переводить международные рейсы в открывшийся Терминал С

Компания «Аэрофлот» начала поэтапный перевод международных рейсов в новый Терминал С, открывшийся 17 января в Международном аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении перевозчика. С открытием нового терминала начинается прием и отправка рейсов в Хельсинки, Дрезден и Бухарест.

Терминал С площадью более 127, 3 тысячи квадратных метров в рамках Северного терминального комплекса интегрируется с уже введенным в эксплуатацию Терминалом B, куда «Аэрофлот» ранее уже перевел свои внутренние рейсы.

Основной этап перевода рейсов в Терминал С завершится к середине июня. Начиная с октября 2020 года, «Аэрофлот» планирует обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов. Для реализации этого процесса была создана совместная рабочая группа «Аэрофлота» и Шереметьево, сформированы график и программа тестирования.

Пропускная способность Терминала C составляет 20 миллионов пассажиров в год.

