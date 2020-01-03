Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» стал самой пунктуальной авиакомпанией в мире. К такому заключению пришли эксперты аналитической компании Cirium.

После анализа 290 тысяч рейсов стало известно, что российский авиаперевозчик выполнил 86,7 процента полетов вовремя. В тройку также вошли японская ANA (86,26 процента) и американская Delta Air Lines (85,69 процента).

Первое место в мире по своевременности вылетов досталось московскому аэропорту Шереметьево — 95,01 процента рейсов были отправлены вовремя, среднее время задержки составило 15 минут. На второй и третьей строчках рейтинга оказались китайские аэропорты Гуанчжоу Байюнь и Пудун.

21 ноября стало известно, что «Аэрофлот» вошел в составленный Forbes топ-25 компаний в мире с лучшими практиками в сфере клиентского обслуживания. Издание подчеркнуло, что «у этой авиакомпании один из лучших подходов к клиентскому обслуживанию в России, так как перевозчик на постоянной основе в положительном ключе превосходит ожидания клиентов». «"Аэрофлот" предлагает огромный выбор питания на борту, бесплатную перевозку сверхнормативного багажа, а также подарки для детей на борту. Сотрудники всегда готовы прийти на помощь пассажирам и предложить персонализированный подход к решению любого вопроса», — говорится в статье.

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