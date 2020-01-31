Россияне в противогазах записали клип с припевом «Миллер, дай нам газ!»

Сейчас в Чите / YouTube

Жители Читы устали от смога, который накрыл город из-за безветренной погоды и угольного дыма, и записали клип для главы «Газпрома» Алексея Миллера. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте одного из авторов музыкального обращения Вячеслава Бочкарникова в четверг, 30 января.

В начале ролика россиянин появляется в противогазе, утверждая, что по городу нельзя гулять иначе из-за смога. В полутораминутном ролике он жалуется на то, что им «ничего не видно, трудно дышать, окна невозможно в квартире открывать», а в постели лежит пара в противогазах. Затем создатели клипа обращаются к «Газпрому» с просьбой провести в город газопровод:

Вы трубопровод пустили мимо нас,

И в Китай идет газовый запас,

Стороной прошла «Сибири сила».

Выручай, «Газпром», спаси Читу от дыма!

Бочкарников в ролике также показывает внешний подоконник, на котором скопилась заметная угольная пыль, и обещает прислать посылку с вредными частицами в госкомпанию. В песне, записанной под музыку группы Die Antwoord Baby's on Fire, читинцы повторяют в припеве «Миллер, дай нам газ!».

Клип был записан в поддержку акции #спасичитуотдыма.

Как пишет «Чита.ру», газификация Забайкальского края невозможна из-за дороговизны проекта: он предполагает строительство магистрального газопровода от ближайшего источника газа до региона газификации и сетей газораспределения в регионе одновременно. Для Забайкальского края ближайший источник газа — газопровод «Сила Сибири». Кроме того, газификации мешают длительные сроки окупаемости газопровода при низкой плотности населения и слаборазвитой производственной инфраструктуре.

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